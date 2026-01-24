Volkan Kazak: Deplasmanda 1 puan değerlidir

Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kocaelispor'da kart cezalısı Selçuk İnan yerine takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Volkan Kazak, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"DEPLASMANDA 1 PUAN DEĞERLİDİR"

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Kazak, "İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyun disiplinine sadık kaldığında oyuncularımız iyi iş çıkartıyor. Maçın başından sonuna kadar plana sadık kaldık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık. Final paslarında başarılı değildik. Oyuncuları tebrik ediyorum. Disiplinden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik. Her zaman en üst seviyede oynayamazsınız. Samsunspor kolay bir rakip değil. Avrupa'da da oynuyorlar. Maçın çok kısır geçtiğine inanmıyorum. Son paslarda iyi olsak faklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Bir deplasmanda girilebilecek kadar pozisyona girdik. Direkten dönen ve Rivas'la kaçırdığımız pozisyonlar var. Zorlu bir fikstürde ciddi rakiplerle oynuyoruz. Geçen hafta da daha çok pozisyona giren bizdik. Geçen hafta da mağlubiyeti hak etmedik. Futbol böyledir. Bugün için ise deplasmanda 1 puan değerlidir" dedi.