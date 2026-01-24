Gabriel Sara, sezonun en erken golünü attı Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 30. saniyede sahneye çıktı ve Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü kaydetti.

Galatasaray, bu golle maça 1-0 önde başladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın henüz ilk saniyelerinde konuk takım sarı-kırmızılılar golü buldu. BU SEZONKİ EN ERKEN GOL Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara'nın 30. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Sara, bu golüyle ligin en erken gollerinden birine imza attı. Brezilyalı futbolcu, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti. GOL NASIL GELİŞTİ? Fatih Karagümrük'ün santra sonrası savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai kafayla karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası Sara karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu ve kaleci Grbic'in koltuğunun altından topu ağlarla buluşturdu. Eshspor Haberleri Swansea City'yi de yendiler! Hull City Premier Lig aşkına

