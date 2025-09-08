Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının stadı değişti

Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.

Fatih Karagümrük Kulübü'nün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinde değişikliğe gidilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Bu kritik karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.