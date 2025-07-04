Fatih Kulaksız: Her maç ayrı bir hikaye

Süper Lig’de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Kura çekiminin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜM KULÜPLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Hedeflerinin stressiz bir sezon geçirmek olduğunu aktaran Fatih Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

2025-26 sezonunun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim adımıza güzel bir heyecan. Eyüpspor’un Süper Lig arenasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerle rekabet edebiliyor olması çok değerli. Anadolu kulüplerine, şehir takımlarına da çok büyük saygı gösteriyoruz. Onlar da çok önemli kulüpler. Umarım bizim adımıza stressiz bir sezon olur, hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir sezon olur. Fikstüre baktığımız zaman başı, ortası ve sonu ayrı bir hikaye. Her maç ayrı bir hikaye. Hedefimiz sezonu düşme hattından uzak ve stressiz bir şekilde tamamlamak.

"KEREM ÇOK KARİYERLİ VE LİDER BİR OYUNCU"

Kısa süre önce tamamladıkları Kerem Demirbay transferini değerlendiren Fatih Kulaksız, şu sözleri kullandı:

Kerem çok kariyerli ve lider bir oyuncu. Bizim adımıza çok önemli ve değerli bir transfer. O da çok istekli ve özverili bir şekilde aramıza katılarak çalışmalara başladı. Bize Kerem’in önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Kerem’den ziyade Mujakic, Emir, Talha, Serdar Güler gibi önemli oyuncuları da dahil ettik. 5 transfer gerçekleştik. Teknik heyetle yaptığımız planlamada 6 transferimiz daha olacak. Kadromuzda sözleşmesi biten oyuncularımız olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyor. Ayrılan oyuncularımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.

"BAŞARABİLİRSEK LİGİN İKİNCİ YARISINDAKİ MAÇLARIMIZI KENDİ STADYUMUMUZDA OYNAMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezonun ikinci devresini yenilenecek olan kendi sahalarında oynamak istediklerini aktaran Fatih Kulaksız, sözlerini şöyle noktaladı: