Fatih Tekke: Bence gemi limana yanaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trabzonspor'un başarısı için çok çalıştığını aktaran Tekke, şu şekilde konuştu:

Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay oldu. 20-25 yılın herkesin yorumuna binaen, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım.

"BENCE GEMİ LİMANA YANAŞTI"

Tekke, en kaotik durumda göreve geldiğine dikkati çekerek, şunları dedi:

Bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı. Yaşadığımız süreç de aynı. Bu sadece benim için de değil kendi evlatlarınıza, arkadaşlarınıza, değerleri anlamaya çalışmak önemli. Bu işin doğallığında beraber hareket edelim. Trabzonspor için bunlar. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı, zor ama yapabiliriz.

"ÜLKE İNSANI SABIRSIZ BENCE"

Türk futbolunda her takımın ihtiyacı olan şeyin sabır olduğunu vurgulayan Tekke, şöyle devam etti:

Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu, ülke insanı sabırsız bence. İyi taraflarımız da var, biraz da eksik taraflarımız var. Sağlığım bozulmazsa, Allah nasip ederse 1,5 yılı burada geçirebilirsek, ki 5 ay geçirdik, çok şey yapmış olacağız. Beraber yapabiliriz. Sonuç ne olursa şampiyonluk da olabilir zor ama yapabiliriz ama bu sadece hocayla olacak bir şey değil.

"BU TAKIMI KURDUĞUMUZ İÇİN DUA EDERLER"

Yapılan ve yapılacak transferlere ilişkin görüşlerini dile getiren Tekke, şunları söyledi:

Transferde 'hadi gidelim, böyle oyuncular alalım' biz böyle bakmıyoruz. Herhalde bir önceki yaptıklarımız Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto bunlar 22 yaş altında. 2 sene bir arada oynadıklarını düşündüğünüzde araya da kaliteli ağabey katarsak, oyun karakteri ve hatta savunmacıysa savunma ortaysa orta, hücumsa hücum gibi mevki fark etmeksizin takımın oyun kalitesi çok artacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın bu harcamaları ve sürekliliğinin olmayacağını düşündüğünüzde iki sene sonra inşallah ömrümüz yeter bize herhalde burada bu takımı kurduğumuz için dua ederler.

"SAKATLIĞINA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getiren Tekke, futbolcunun takımda topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyunculardan birisi olduğuna işaret etti.

Nwakaeme'nin bu özelliğinin saha içi yerleşimi kolaylaştırdığını anlatan Tekke, şu şekilde konuştu:

Sakatlandığı maçta da bunu gayet iyi yapıyordu. Kendisiyle sakatlandığı pozisyon öncesi konuştum. Kendisini oyundan alabileceğimi söylememe rağmen devam etmek istediğini ifade etti. Oyunun bazı bölümlerinde topu tuttuğunda sete oturma dediğimiz, baskıyı kıracak dediğimiz anlar var. Bir anı bile bize katkı yapabilir, öyle oyuncumuz bizim Nwakaeme. Hep sahada olmak ve oynamak isteyen bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük.

Ziyaretin ardından Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a üzerinde "TSYD" yazılı Trabzonspor forması hediye etti.