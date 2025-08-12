Fatih Tekke: Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz

Trabzonspor'un 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Tekke, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı şu cümleleri kurdu:

"İlk yarı bence gayet iyiydi. 30 yaş üstü oyuncu sayım fazla. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk yarıda gol ve golleri bulabilmeliydik. 50-60. dakikalarda bazı oyuncuların bu kadar düşmesini beklemiyorduk. İşin bir de psikolojik durumu var. Herkes yapabileceklerimizin farkında. Bir takım olabilmek sadece taktik değil, tüm unsurları bir araya getirmek kolay değil"

"DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Takımın antrenman performansından memnun olduğunu vurgulayan Tekke, "Burada yapılması gereken şey oyunun doğallığında süre. Biz daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ KAZANMAKTI"

Maçı değerlendirirken kazanmanın önemine değinen Tekke şöyle dedi: