Fatih Tekke: Hızlı, cesur ve mücadeleci bir takım kuracağız

İHA

Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"BİZE HİÇ YAKIŞMADI"

Tekke, şu ifadeleri kullandı:

90 dakikanın tamamında üstün olan taraf bizdik. Çok basit goller yedik. İlk golü hızlı hücumdan, ikinci golü ise Malheiro’nun su içtiği sırada yedik. Bu ikinci gol bize hiç yakışmadı.

"İYİ BİR FUTBOL SERGİLEDİK"

Maç boyunca birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Fatih Tekke, şu şekilde konuştu:

Eksik oyunculara rağmen sahada iyi bir futbol sergiledik. Oyunun her anında hakim olan taraf bizdik ama buna rağmen iki puan kaybettik.

"TRABZONSPOR YİNE DEVRİM YAPACAK"

Eksik ve sakat oyunculara rağmen takımlarının geldiği noktayı başarılı bulduğunu ifade eden Tekke, şu sözleri sarf etti:

Normalleşme süreci 3-4 hafta öncesine kadar gerçekleşti, bu bölümü başarılı olarak görüyorum" açıklamasında bulundu. Türk futbolunun ve dünya futbolunun mevcut durumuna değinen deneyimli teknik adam, "Bu tıkanıklığı ortadan kaldırmak için çalışacağız. Trabzonspor olarak geçmişte birçok kez devrim yaptık. Yine bu devrimi bu yörenin çocuğu olarak yapacağımıza canı gönülden inanıyorum.

"HIZLI VE CESUR BİR TAKIM KURMALIYIZ"

Önlerinde problemli alanlar olduğunu belirten Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Gelecek sezon için ciddi bir kadro planlamasına girdik. Trabzonspor’un sahaya koyacağı oyun hızlı, cesur ve mücadeleci olmalı. Bu karakterli oyunun inşasıyla uğraşıyoruz.

"TRANSFERDE NET OYUNCULARA YÖNELİYORUZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile transfer konusunda yoğun mesai harcadıklarını belirten Tekke, şunları dedi:

Birçok oyuncu önerisi geliyor ama önemli olan kimin önerdiği değil, oyuncunun kalitesi. Elimizde 10 lira varsa 10 oyuncu değil, 5 tane net oyuncu alalım. Başkan da aynı şekilde düşünüyor. Başkanımızla çok rahat çalışıyorum. Her konuda bana destek veriyor. Eğer yarışacaksak, bizi heyecanlandıracak oyuncular transfer etmeliyiz.

ONUACHU TRANSFERİ

Trabzonspor’un transfer etmek istediği oyuncuların başında gelen Onuachu hakkında da açıklamalarda bulunan Tekke, şu şekilde konuştu: