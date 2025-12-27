Abone ol: Google News

Fatih Terim, Sarıyer - Bodrum FK maçını takip etti

Teknik Direktör Fatih Terim, 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Sarıyer - Bodrum FK maçını tribünden izledi.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 15:18
Fatih Terim, Sarıyer - Bodrum FK maçını takip etti
  • Fatih Terim, 1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer - Bodrum FK maçını izledi.
  • Sarıyer, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.
  • Rıza Çalımbay da maçı tribünden takip etti.

1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Sarıyer, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı.

Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

Sarıyer'e Bodrum FK karşısında tek gol yetti

RIZA ÇALIMBAY DA İZLEDİ

Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.

