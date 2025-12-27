Fatih Terim, Sarıyer - Bodrum FK maçını takip etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Sarıyer, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı.

Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

RIZA ÇALIMBAY DA İZLEDİ

Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.