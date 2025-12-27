Abone ol: Google News

Sarıyer'e Bodrum FK karşısında tek gol yetti

Sarıyer, 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 15:35
  • Sarıyer, 1. Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yendi.
  • Tek golü Axel Urie kaydetti ve Bodrum FK, penaltıdan yararlanamadı.
  • Sarıyer, 21 puanla 16. sıraya yükseldi.

1. Lig'in 19. haftasında Sarıyer, sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarıyer, 1-0 kazanmayı başardı.

Sarıyer'in golünü Axel Urie kaydetti.

Konuk ekip Bodrum FK'da 18. dakikada Taulant Seferi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Sarıyer, 21 puanla 16. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 32 puanla 4. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Sarıyer, Iğdır FK'yı konuk edecek. Bodrum FK, Pendikspor'a konuk olacak.

