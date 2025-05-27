Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Haber Merkezi
Suudi Arabistan Ligi, 34. hafta maçları ile sona erdi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fayha'ya konuk oldu.
SEZONU GALİBİYETLE KAPATTI
Konuk ekip, 9. dakikada Bonaventura ve 85. dakikada Guanca'nın golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Al Shabab puanını 60 yaptı ve sezonu 6. sırada tamamladı.
21 MAÇTA 11 GALİBİYET VE 6 YENİLGİ
Al Fahya ise 36 puanda kaldı.
Fatih Terim, bu sezon Al Shabab'ın başında 21 maça çıktı.
Suudi Arabistan ekibi 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Böylelikle Terim, 23 puanla 6. sıradayken çalıştırmaya başladığı Al Shabab'la yine aynı noktada sezonu tamamladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış