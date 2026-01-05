Fatih Terim'den canlı yayında Galatasaray sözleri

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Lider Haber kanalına telefonla bağlandı.

Terim, vefat eden eski takım arkadaşı Gökmen Özdenak için konuştu.

Vefat eden Gökmen Özdenak'ın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Terim, daha sonra Galatasaray'la ilgili duygusal ifadeler kullandı.

"ALLAH ÖMÜR VERDİĞİ SÜRECE GALATASARAYLI KALACAĞIM"

Terim konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tekrardan Allah rahmet eylesin. (Gökmen Özdenak) Mekanı cennet olsun. Çok önemli bir takıma geldik. A'dan Z'ye herkesin büyük futbolcu olduğu takıma geldim 1974 yılında. O sezonu kötü geçirseler de ondan önceki 3 sezon şampiyon olmuş çok önemli bir takımdı. Daha önce resmini gördüğümüz Gökmenler, Yasinler, Muzaffer abiler, Çilli Mehmetler, Büyük Mehmetler, Tuncay, Bülent, Enver, Ekrem... Kimseye de ayıp etmek istemiyorum, hatırlamak istiyorum, Uğur Abi vardı, Kütahyalı Ahmet vardı. Herkes önemli oyuncuydu, şöhretti. Ben o takıma geldiğimde çok küçük yaşlarda dahi İstanbul'a gelebiliyorsunuz. 20-21 yaşında geldiğinizde o günlerde çocuktunuz. Gurbet kolay değildi. Orada bize kucak açtılar. Gösterdikleri sabır, güven hep bizim önümüzü açtı. Yasin, Amerika'ya gittikten sonra kaptan Gökmen olmuştu. Mehmet'i rahmetle analım, sonra Gökmen kaptandı. Ben kaptan olunca hep bana yardım ederdi. Gökmen'i şöyle düşünmeniz lazım, ne kadar yanlış söylerse söylesin hiç kızamazdınız. Kimse ona kızamazdı. Güler, gönlünü alır, hiç kafasına takmaz, olayı uzatmaz. İlk geldiğimiz zamanlar tüm takım kalbini, gönlünü açtı. Adaptasyon denen bir şey vardı, şimdi yok öyle bir şey. Bir defa çok iyi yaklaştılar bize Galatasaray'dan. Transfer döneminde çok iyi muamele, saygı, sevgi gördük. Zaten Galatasaray'a karşı zaafımız vardı. Dolayısıyla doğru bir takıma geldik. Allah ömür verdiği sürece de Galatasaraylı kalacağız."