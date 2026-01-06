Fatih Terim'den Türk futbolu için dikkat çeken öneri

- Fatih Terim, Türk futbolu için 4 büyük kulüp arasında transferin kolaylaştırılmasını önerdi.
- Bu uygulamanın, takımların ekonomik, idari ve teknik açıdan yarar sağlayacağını savundu.
- Terim, bu düzenlemenin takımların eksiklerini daha iyi gidermesine yardımcı olacağını belirtti.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Lider Haber kanalına açıklamalarda bulundu.
Terim, Türk futbolunu ileriye götürecek tarihi bir öneride bulundu.
Fatih Terim, Türkiye'de 4 büyükler arasında rahatlıkla transfer yapılabilmesini savunarak, bunun uygulamanın takımlara çok katkı sağlayacağını iddia etti.
TERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ
''İçimde hep ukdedir.'' diyen Terim, "Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE, OYNATMADIĞIN OYUNCUYU TUTMA"
Sözlerine devam eden deneyimli hoca, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Türkiye'de 4 büyükler arasında eğer transfer sirkülasyonu olursa inanın bana çoğu zaman yanlış yabancıya gitmeyiz. Oyuncuyu oynatmıyorum ama vermiyorum da. 'Ya orada iyi oynarsa?' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatım boyunca gitmek isteyen her oyuncuyu gönderdim. Hiçbir zaman da gitmesine mani olmadım. Doğrusu bu diye düşünüyorum. Milan, Inter'den alır. Inter, Milan'dan alır. Chelsea, Manchester'dan alır. Dünyanın her yerinde böyle. Oynatmadığınız oyuncuyu niye tutarsınız? Orda oynasın. Oynasın ya ne var! Buradan böyle bir pencere açtım. İnşallah böyle bir anlayış olur Türkiye'de."