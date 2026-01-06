Fatih Terim'den Türk futbolu için dikkat çeken öneri

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Lider Haber kanalına açıklamalarda bulundu.

Terim, Türk futbolunu ileriye götürecek tarihi bir öneride bulundu.

Fatih Terim, Türkiye'de 4 büyükler arasında rahatlıkla transfer yapılabilmesini savunarak, bunun uygulamanın takımlara çok katkı sağlayacağını iddia etti.

TERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

''İçimde hep ukdedir.'' diyen Terim, "Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE, OYNATMADIĞIN OYUNCUYU TUTMA"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, konuyla ilgili şunları söyledi: