Fatih Terim'in kızından Fenerbahçe'ye tepki!

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün paylaştığı maç afişine tepki gösterdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:

O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi.