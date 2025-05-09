Fatih Terim'in kızından Fenerbahçe'ye tepki!

Haber Merkezi
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün paylaştığı maç afişine tepki gösterdi.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:
O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi.
GALATASARAY TARAFTARI DESTEK VERDİ
Paylaşımı kısa sürede çok sayıda ilgi gören Merve Terim, Galatasaray taraftarlarından da destek gördü.
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