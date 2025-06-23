FC Prishtina, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Teknik Direktör Arsım Thaqı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kosova Süper Ligi takımlarından FC Prishtina, sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanlarla hem kondisyon hem de taktiksel hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

Bolu kampıyla birlikte fiziksel açıdan hazır hale gelmek isteyen takım, 10 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Moldova'nın Sheriff takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor.

2 HAFTA BOLU'DA KALACAKLAR

FC Prishtina'nın, Bolu'da yaklaşık 2 hafta kalması bekleniyor.