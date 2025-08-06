Felix Uduokhai, St. Patricks karşısında forma giyemeyecek

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda yarın TSİ 21.45’de İrlanda’nın St Patrick’s takımına konuk olacak.

Söz konusu müsabaka öncesi 27 yaşındaki defans oyuncusu Felix Uduokhai’nin kamp kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ DUYURDU

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul’da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.