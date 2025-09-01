Fenerbahçe açıkladı: Yusuf Akçiçek resmen Al Hilal'de

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Üst üste iki transfer açıklayan kulüp bu defa ayrılığı duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL'DE

Sarı lacivertli ekipte stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı.

Al Hilal'in Fenerbahçe'ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.

Yusuf Akçiçek'in bir sonraki satışındaki kardan Fenerbahçe'nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.

"EMEK VE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulübün resmi sosyal medya medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek



Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.



Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.



Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü