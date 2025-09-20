Fenerbahçe - Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada alan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığını belirledi.
TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.
KAMERA KAYDETTİ
Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.