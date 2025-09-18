Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

VAR KAYITLARI

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Cihan Aydın: "Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)