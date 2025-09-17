Fenerbahçe - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.
STATÜ EKSİKLERİ
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.
İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.