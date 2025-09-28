Fenerbahçe - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk üç maçta galibiyet alamazken, bu kez kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Mücadele, Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Son üç resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, ligde üst üste iki beraberlik alırken Avrupa’da da Dinamo Zagreb’e mağlup oldu. İlk altı haftada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11’i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

ANTALYASPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak takımda önemli eksikler var. Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlıların sahaya çıkması beklenen 11’i ise şu şekilde:

Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Storm, van de Streek.

SAADETTİN SARAN'IN İLK LİG MAÇI

Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Antalyaspor karşılaşması, Saran’ın başkan sıfatıyla tribünden takip edeceği ilk lig maçı olacak.

REKABETTE 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 58 kez karşılaştı. Bu maçların 39’unu Fenerbahçe kazanırken, 11’i beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz ekibi ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 107 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

SARI-LAVCİVERTLİLERDE TEK EKSİK

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran. Kolombiyalı forvet, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez kadroda yer alacak. Mert Hakan Yandaş ise iyileşmesine rağmen maç eksiği nedeniyle oynatılmayacak.