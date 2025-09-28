Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Antalyaspor'u art arda 7. kez mağlup etti

Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 7. galibiyeti elde etti.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 22:08
Fenerbahçe, Antalyaspor'u art arda 7. kez mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Akdeniz temsilcisine karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı.

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

SON GALİBİYET 2019 YILINDA

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı galibiyet serisinde son maçlarda kalesini de gole kapattı.

17 Eylül 2023'te Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile biten mücadele sonrasındaki 4 maçta da Fenerbahçe, gol yemeden kazandı.

