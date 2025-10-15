Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Samandıra'daki ölü toprağını gördüm

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Saran, göreve gelir gelmez kendisinden Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu göndermesini bekleyenlerin olduğunu söyledi.

Saran, "Gelir gelmez herkes başkandan neşter bekledi. Bana hem yakın arkadaşlarımdan, çevremden, eski başkanlardan, futbolculardan, sosyal medyadan baskı geldi. Bunu yapmak da çok kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. 'Başkana bak raconu kesti' derdi." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO DÖNEMİNDEKİ PORTEKİZ KAMPI ÇOK KÖTÜ GEÇMİŞ"

Saran daha sonra Jose Mourinho döneminde Portekiz'de yapılan kampın oyuncular üzerinde kötü bir etki yarattığını aktardı.

Fenerbahçe Başkanı Saran, "Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. "Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..." şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana 39.8 milyon euroluk bir ödeme yaptıklarını açıklayan Saran, seçim sürecinde bazı sözlerin tutulamadığından bahsetti.

"GELDİĞİMİZDEN BERİ 39.8 MİLYON EURO ÖDEDİK"

Saran, "Seçim sürecinde verilen sözler tutulamamış, kötü anlamında söylemiyorum. Seçim telaşı. Oyuncular boşlukta kalmış, oyunculara maaşları ödeyemez denmiş. Geldiğimizden beri 39.8 milyon euro ödedik 20 günde. Böyle yalanlarla oyunculara çok büyük zararlar verilmiş. Bizim mücadele etmemiz gereken içimizdeki yapı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar. İçimizde bize çok fazla zarar verenler var. Ben bunlarla mücadele edeceğim." dedi.

"SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞI DEMİŞTİM, AZ BİLE SÖYLEMİŞİM"

Fenerbahçe Başkanı daha sonra seçimin ardından yaptığı ziyarette Samandıra'daki havayı, "Samandıra'da ölü toprağı' demiştim az bile söylemişim, Samandıra'ya gittiğimde bunu gördüm." sözleriyle açıkladı.

"TEDESCO'YU GÖNDERSEM OYUNCULARIN GEÇMİŞLE BİR BAĞI KALMAMIŞ OLACAKTI"

“Kasımpaşa maçını kazandık bu atmosferde. Samandıra'ya gittik. Çıkarken ‘Zagreb maçında fark yemezsek iyi dedim’ arkadaşlara. Oyuncuların etkilendiğinin farkındaydım. Şimdi bütün bunlar olmuşken Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle bir bağı kalmamış olacaktı. Konuştuk. Sadece onunla değil oyuncularla da konuştum. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Oyuncular da onu sevdiği ve güvendiği sürece ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona bir hak ve şans tanınması gerektiğini düşündüm.”

JHON DURAN'IN SAKATLIĞI

“Bir takım değişiklikler yaptık. Geçici bir süreç bu. Jhon Duran'la ilgili birçok haber yapıldı. MR'ı kendim gördüm. Birkaç hafta içinde aramızda olacak. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bir psikolog tuttuk, oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz bunu.”

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

“Daha önceki yönetim bu konuda çok çaba sarf etti. Biz aynı çabayı devam ettireceğiz ve hassasiyet göstereceğiz. Bir önceki yönetimden birini danışman olarak atayacağım bu ve benzeri davalarda yardımcı olabilmesi için.”

MALİ DURUM

“Çok fazla spekülasyon var. Biz hiçbir zaman bahaneye sığınmayacağız dedim. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş nakit akışını etkileyen. Bunu da düzelteceğiz.”

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ

“Sözleşme bizde ve federasyonda var. UEFA'yla konuşuldu. Daha detayını Ali bey de size söyleyebilir. Biz sorun görmüyoruz.”

KADRO DIŞI KARARLARI

“Kadro dışıyla ilgili, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biz bir aileyiz dedim. Aile içinde bir takım şeyler olur. Bu konunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğümüz için aldık bu kararı.”

BANKALAR BİRLİĞİ

“Genel kurulda maddeler geçerse çok yakın zamanda Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bankalarla görüşüyoruz. Biraz biz de aşama kaydettik. Ayak süren 1-2 banka var. İyi niyetle yaklaşıyoruz. ”

DEVIN OZEK CEVABI

“Tedesco için söylediklerim Devin için de geçerli. Oyuncular güveniyor. Duran'a nasıl haksızlık yapıldıysa ona da yapılıyor. Tedesco ve Devin'i ekip olarak görüyoruz.”

MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLERİ

“Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda da oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında bir sakınca görmedik. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Çağlar'ı da kaptan yaptık. İrfan Can'ın yerine.”

ARA TRANSFER DÖNEMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

"Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."

İRFAN CAN VE CENK GİDECEK Mİ?