Fenerbahçe başkanlık seçiminde kullanılan oy sayısı açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

OYLAMA SONA ERDİ

Kongrede başkan adaylarından Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.

Kongrede kullanılan oy sayısı, merak konusu olan konulardan biriydi.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte kullanılan oy sayısı da ortaya çıktı.

TOPLAM 24 BİN 800 OY KULLANILDI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe seçiminde 24 bin 800 oy kullanıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Saat tam 17.00'de oylama bitecek. Bariyerleri geçip sırada olan insanlar saat 17.00'yi geçmiş olsa bile oy verecekler ama saat 17.00'de bariyerin arkasında kalanlar oy kullanamayacaklar. Son oy kullanıldıktan sonra talimatla sandıkların açılmasını isteyeceğiz. Sandıklar açılacak, tahminim 1-1.5 saat kadar sürer sayım işlemleri. Saat 19.00 gibi de sonuçları açıklayacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.