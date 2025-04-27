Fenerbahçe, bu sezon 6. kez geriden gelerek kazanmayı başardı

İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün aldığı 3 puanla ligde son 5 haftaya girilirken iddiasını sürdürdü.

FENERBAHÇE 18 PUANI GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARDA ALDI

Özellikle sezonun ikinci yarısında geriye düştüğü maçlar yaşayan Fenerbahçe, dün de bu durumu tekrarladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor'u geriye düştüğü maçlarda 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, sahasında Göztepe, Rizespor ve Trabzonspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sezon 18 puanı geriye düştüğü maçlarda aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti.

KAYSERİSPOR MAÇINDA GERİ DÖNÜŞ OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta da 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçmiş, son dakikada ise kalesinde golü görmüştü.