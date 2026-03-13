Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez yenildi

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde lig sonuncusu Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan Karagümrük oldu.

Hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Karagümrük'e 2-0'lık skorla kaybetti.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri dakika 15'te Bartuğ Elmaz ile dakika 45+1'de Serginho kaydetti.

SERİ SONA ERDİ

Alınan bu skorla birlikte ise konuk takım Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi resmen sona erdi.

FENERBAHÇE, İLK YENİLGİYİ 26. HAFTADA ALDI

Şu ana kadar Süper Lig'de mağlubiyet görmeyen sarı-lacivertliler, ligdeki ilk yenilgisini 26. haftada yaşadı.

Geride kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik alan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 57 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.