Fenerbahçe, derbi öncesi kampa girdi

- Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi hazırlıklarını tamamladı.
- Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetimindeki antrenman ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
- Sarı-lacivertliler, hazırlıkların ardından kampa girdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, Süper Lig 11. haftasında yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam etti.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
KAMPA GİRİLDİ
Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.