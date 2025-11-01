Abone ol: Google News

Fenerbahçe, derbi öncesi kampa girdi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 19:53
Fenerbahçe, Süper Lig 11. haftasında yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

KAMPA GİRİLDİ

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

