Fenerbahçe, Ederson için Manchester City ile masada

Fenerbahçe, Manchester City ile resmi temas kurdu. Galatasaray’ın 10 milyon Euro’luk teklifinin reddedildiği, İngiliz ekibinin ise sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladığı aktarıldı.

KALEYİ DONNARUMMA DEVRALACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Manchester City’de kaleci Ederson’un ayrılığı sonrası kaleyi Gianluigi Donnarumma’nın devralacağı ifade edildi.

DIEGO CARLOS İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe’de ayrılık hazırlığı da gündemde. Fabrizio Romano’nun haberine göre Serie A ekibi Como, Diego Carlos’un transferi konusunda sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı. Transferin, oyuncunun İtalya’da tamamlayacağı sağlık kontrollerinin ardından resmileşeceği belirtildi.