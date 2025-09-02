Fenerbahçe, Ederson transferini KAP'a bildirdi

Yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, önemli bir bölgeye daha takviye yaptı.

Sarı-lacivertliler, Manchester City'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson'u dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.

İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini, kulüp yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Ve sabah saatlerinde beklenen duyuru geldi...

3+1 YILLIK İMZA: 11 MİLYON EURO ÖDEME...

Fenerbahçe Ederson'un tranferini Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 euro ödenecek." ifadelerine yer verildi.

Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı.

KARİYERİNE SOL BEK OLARAK BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, kariyeriyle olduğu kadar yaptığı tercihle de adından söz ettiren bir isim.

Ederson geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada kariyerine sol bek mevkisinde başladığını söylemişti.

Kariyerinin ilk başında sol bekte oynadığını kaydeden Ederson, "Sol bek olarak başladım. Atak yapmak kolaydı ama defans... Defans benim için bir problemdi. Koşmak için çok tembeldim" sözlerini kullanmıştı.

Son olarak Brezilyalı eldiven, kale ve saha içerisindeki farkları yorumlarken, "Saha içinde olmak daha eğlenceli, topla daha fazla temasınız oluyor. Gol atabiliyorsunuz, kutlama yapabiliryorsunuz" demişti.