Galatasaray - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aynı puanda.

MAÇ EKSİĞİYLE 2. SIRADA

Galatasaray, maç eksiğiyle birlikte ligin ikinci sırasında yer alıyor; Fenerbahçe ise averaj farklıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem, Baldursson, Fall, Diabate, Ali Yavuz, Gueye

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.

KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

Kasımpaşa'da tedavileri devam eden Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Fannar Baldursson, müsabakada forma giyemeyecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Mortadha Ben Ouanes ile Adem Arous da kadroda yer alamayacak.