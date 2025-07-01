Fenerbahçe, eski oyuncularıyla yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe, Adidas ile yeniden iş birliğine gittiği yeni sezon formalarını düzenlediği lansmanla tanıttı. Kulübün efsane isimleri Volkan Demirel, İbrahim Kutluay ve Eda Erdem’in de yer aldığı tanıtım videosu büyük ilgi gördü.

ALİ KOÇ: "ATA'MIZIN İMZASINI TAŞIYAN FORMA"

Yeni sezon forma seti ilk kez kamuoyuna sunulurken, lansmanda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu:

Anlaşmamız 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Böylesi bir birlikteliğe sadece sponsorluk demek haksızlık olur. Başarıya giden yolda adidas ile birlikte yol arkadaşıyız. Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor. Atamızın imzasını taşıyan bu formayı giymek bir sorumluluğu, kutsal bir görevi üstlenmektir. Formamız Lefter'in ordinaryüslüğünden, Can Bartu'nun zarafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, tribünün coşkusundan bir emanettir.

VOLKAN DEMİREL, İBRAHİM KUTLUAY, MOURİNHO..

Fenerbahçe, yeni sezonda iç saha, deplasman ve alternatif olmak üzere üç farklı formayı taraftarların beğenisine sundu.

Tanıtım filminde kulübün efsaneleri Volkan Demirel, İbrahim Kutluay ve Eda Erdem kamera karşısına geçerken, sürpriz bir şekilde Jose Mourinho da videonun sonunda yer aldı ve efsanelerle buluştu.

Geleneksel çizgilerini koruyan iç saha forması, sarı-lacivert çubuklu tasarımıyla dikkat çekti.

İÇ SAHA FORMASI

DEPLASMAN FORMASI

ALTERNATİF FORMA