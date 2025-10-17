Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 15:54
Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMA YAPILDI 

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

