Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 18:15
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
  • Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, core çalışmasıyla başlayıp taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.
  • Maç, yarın saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core çalışmasıyla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KARAGÜMRÜK

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Fatih Karagümrük mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

