- Fenerbahçe-Galatasaray kadınlar derbisi, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılacak.
- Derbi biletleri yarın saat 15.00'ten itibaren 100 liradan satılacak.
- Maç, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi mücadelesinin biletlerinin, yarın saat 15.00'ten itibaren 100 liradan satışa sunulacağı duyuruldu.
İKİSİ DE 10'DA 10 YAPTI
Ligde 10'da 10 yapan iki ekibin derbide karşı karşıya geleceği müsabaka, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.