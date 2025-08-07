Fenerbahçe geçen yılki senaryonun aynısını yaşadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda geçtiğimiz yıl Lille’e karşı yaşadığı 2-1’lik dramatik mağlubiyetin bir benzerini dün akşam Feyenoord deplasmanında yaşadı.

Her iki maçta da sarı-lacivertliler, geri dönüş umutlarını yeşertse de son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak tur şansını rövanşa bıraktı.

Bu iki maç arasındaki çarpıcı benzerlikler, Fenerbahçe taraftarlarını adeta deja vu hissiyle baş başa bıraktı.

YİNE AYNI SENARYO

Geçtiğimiz yıl Fransa’da Lille ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, maça zorlu bir başlangıç yaptı.

Ev sahibi ekip, 12. dakikada Jayden Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, maç boyunca rakip baskısı altında kalsa da 79. dakikada İrfan Can Kahveci’nin muhteşem serbest vuruş golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Ancak, uzatma dakikalarında (90+1) Zhegrova’nın golü, Fenerbahçe’yi 2-1’lik yenilgiyle sahadan uğurladı.

KOPYALA-YAPIŞTIR GİBİ...

Bu sonuç, Fenerbahçe’nin rövanş öncesi umutlarını zora soksa da İstanbul’daki maça taşıdığı bir gol farkıyla tur şansını korumasını sağladı.

Dün akşam Rotterdam’da oynanan Feyenoord maçında ise senaryo adeta kopyala-yapıştır gibiydi.

Fenerbahçe, maçın başında rakibin baskılı oyununa direnmekte zorlandı ve 19. dakikada Quinten Timber’ın golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıda Youssef En-Nesyri’nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler ikinci yarıda oyunu dengeledi.

UZATMALARDA YENEN GOLLER

86. dakikada Sofyan Amrabat’ın ceza sahası dışından attığı harika golle skoru 1-1’e getiren Fenerbahçe, taraftarlarına umut aşıladı.

Ancak, tıpkı Lille maçında olduğu gibi, uzatma dakikalarında (90+1) Hadj Moussa’nın kafa golüyle Feyenoord 2-1’lik galibiyeti aldı. Fenerbahçe, yine son dakika golüyle yıkılarak rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Her iki maçta da Fenerbahçe, ilk yarıda rakibin baskısı karşısında zorlandı ve kalesinde erken bir gol gördü.

Ancak ikinci yarılarda toparlanarak skoru eşitlemeyi başardı. İrfan Can Kahveci ve Sofyan Amrabat’ın golleri, sarı-lacivertlilerin pes etmeyen karakterini gösterse de savunmadaki anlık dalgınlıklar, uzatma dakikalarında gelen gollerle pahalıya mal oldu.

SON DAKİKALARDA KONSANTRASYON KAYBI

Her iki maçta da Fenerbahçe, rakip sahada dirençli bir oyun sergilese de son dakikalarda konsantrasyon kaybı yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu maçlarda geri dönüş ruhunu gösterse de galibiyeti koruyamadı.

Fenerbahçe’nin Lille ve Feyenoord maçlarında yaşadığı bu benzer senaryolar, takımın hem mücadele gücünü hem de kritik anlardaki zaaflarını gözler önüne serdi.

Sarı-lacivertliler, şimdi gözünü İstanbul’daki rövanşa çevirdi.

Mourinho’nun takımı, bu kez tarihi tersine çevirip Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırabilecek mi? Bu sorunun cevabı, 12 Ağustos’ta Kadıköy’de belli olacak.