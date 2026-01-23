Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 15:07
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 15:07
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.
  • Mücadele, 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU GÖZTEPE

Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

