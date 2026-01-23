Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.
- Mücadele, 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE'NİN KONUĞU GÖZTEPE
Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.