Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk 11'leri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER