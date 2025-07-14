Fenerbahçe, Granit Xhaka için devreye girdi

Jhon Duran ve Archie Brown transferlerini tamamlayan, Marco Asensio ve Milan Skriniar ile de büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Fenerbahçe’nin Neom SC’nin transfer etmek için uğraş verdiği Bayer Leverkusen’den Granit Xhaka’yı renklerine bağlamak için devreye girdi.

ARAPLARIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sky Almanya’nın haberine göre, Neom’un yıllık 10 milyon euro maaş teklifini kabul eden Xhaka için sarı-lacivertli kulüp de devreye girdi.

Suudi Pro Lig'ine yükselen takımın, 32 yaşındaki oyuncu için Leverkusen’e 6 milyon euro bonservis önerdiği fakat kulüpler arasında henüz bir anlaşmanın yapılmadığı bildirildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Sky’ın haberinin devamında, Xhaka’nın Neom’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda İsviçreli orta sahanın Fenerbahçe’ye transfer olabileceği vurgulandı.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin futbol operasyonlarının başında bulunan eski Leverkusen’li Devin Özek, Xhaka transferinde belirleyici rol oynayabilir.

Geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Xhaka, 2 gol atıp 7 de asist üretti.