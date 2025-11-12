Abone ol: Google News

Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 20:07

  • Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına günün ikinci idmanıyla devam etti.
  • Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyuncular olmadan yapıldı.
  • Çalışmalar, core, ısınma ve koşu antrenmanlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü.

Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

