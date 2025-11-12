Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

- Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına günün ikinci idmanıyla devam etti.
- Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyuncular olmadan yapıldı.
- Çalışmalar, core, ısınma ve koşu antrenmanlarıyla tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü.
Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.