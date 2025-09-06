Fenerbahçe için yeni teknik direktör adayı: Zinedine Zidane

Jose Mourinho ile yollarını ayıran, milli arada yeni hocasını belirlemek isteyen Fenerbahçe, tüm dünyada gündem olmaya hazırlanıyor.

Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini yaparak kadro değerini daha da artıran sarı-lacivertliler, takımın başına yeşil sahaların efsanesi Zinedine Zidane'ı getirmek için düğmeye bastı.

ALİ KOÇ, TARTIŞILMAYACAK BİR İSİM İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; kesinlikle yabancı bir hocadan yana olduğunu belirten Başkan Ali Koç'un, yıldızlar karması takımı, üstünde tartışma olmayacak bir isme emanet etmeyi istediği kaydedildi.

DEVİN ÖZEK, 3 İSİMLE TEMASA GEÇTİ

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile temasa geçerek durumları hakkında sunum yaparken bu adaylardan Spalletti'nin ailesiyle vakit geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

ZIDANE İLE ÖN ANLAŞMA

Sabah'ın aktardığına göre; bu gelişmeler sonrası hızını artıran yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu.

Fransız çalıştırıcının teklife olumlu yanıt verdiği ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.

100 MİLYON EUROYA RET

Zidane, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den 1 yıl için 100 milyon euroluk cazip teklifi reddetmişti.

3 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Teknik adamlık kariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Zizou lakaplı Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına geçti.

Haziran 2018'e kadar görev yaptığı eflatun-beyazlılarda 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Mart 2019'da Madrid'de yeniden koltuğa oturan Cezayir asıllı Fransız hoca, Haziran 2021'de yollarını ayırdı.

İkinci döneminde ise 1 LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.