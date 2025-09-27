Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 59. kez rakip olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Anlatyaspor ile yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 58 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 107 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez evinde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 24'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 67 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

6 MAÇTIR RAKİBİNİ YENİYOR

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.