Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 95. kez karşılaşacak

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yarın yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE SON 39 MAÇTA SADECE 4 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 39 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 56 golüne, Fenerbahçe 59 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.