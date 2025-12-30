Abone ol: Google News

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 16:55
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu
  • Fenerbahçe ve Samsunspor arasında 6 Ocak 2026'da Adana'da oynanacak Süper Kupa yarı final maçının biletleri satışa çıktı.
  • Biletler, Passo Mobil Uygulama ve www.passo.com.tr üzerinden alınabilecek.
  • Fiyatlar, 2.500 liradan başlayıp bin liraya kadar değişiyor.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 6 Ocak 2026 Salı günü Adana'da oynanacak Süper Kupa yarı final maçının biletleri, satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın biletleri, Passo Mobil Uygulama'dan ve www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe - Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Samsunspor - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Fenerbahçe - Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira

Samsunspor - Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira

Fenerbahçe - Doğu Üst Orta Bloklar: bin 750 lira

Samsunspor - Batı Üst Orta Bloklar: bin 750 lira

Fenerbahçe - Doğu Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira

Samsunspor - Batı Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira

Fenerbahçe - Kuzey Alt: bin lira

Samsunspor - Güney Alt: bin lira

Fenerbahçe - Kuzey Üst: bin lira

Samsunspor - Güney Üst: bin lira

Eshspor Haberleri