Fenerbahçe, ilk lig maçına İzmir'de çıkacak

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk hafta maçı ertelendi. Göztepe ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Hafta içinde Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi moral depoladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, İzmir ekibini mağlup ederek lige 3 puanla başlamak istiyor.

59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 27 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe ise 9 kez rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 22 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Bu süreçte sarı-lacivertliler 90 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 sonuçlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-1'lik skorla aldı. 22 Aralık 1974'te İstanbul İnönü Stadyumu'nda oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu.

Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 23 Kasım 2001'de 5-0, 3 Eylül 1961'de de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Göztepe ise 1970-1971 sezonunda 3-1'lik galibiyet elde etti.

SON 10 MAÇ

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılar arasındaki son 10 lig maçında yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Kanarya, söz konusu süreçte 5 mücadelede galibiyete uzanırken, İzmir ekibi ise 2 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 3 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MOURINHO VE STOILOV 5. KEZ RAKİP

Göztepe'de 3. sezonuna giren Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakip oldu.

Mourinho, o dönemde Chelsea'yi, Stoilov da Levski Sofia'yı çalıştırıyordu. Deneyimli teknik direktörler geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 2 kez karşılaştı. Aralarındaki 4 müsabakada Mourinho'nun ekipleri 3 galibiyet alırken, 1 kez de beraberlik yaşandı.

EN-NESYRI'DEN 2 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Göztepe ile oynadığı 2 maçı da boş geçmedi. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk 11 oynadığı ilk maç olan Göztepe deplasmanında 1 gol kaydeden En-Nesyri, Kadıköy'de de 2 gole imza attı.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında 3 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.