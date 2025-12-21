Fenerbahçe ilk yarıyı namağlup bitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’a konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Samet Çiçek üstlendi.

Sarı-lacivertliler, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 39’a yükseltti.

İLK DEVREYİ NAMAĞLUP TAMAMLADI

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun ilk devresini namağlup tamamladı.

17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 39 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 14 gol gördü.

SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Eyüpspor’u 3-0’lık skorla geçen Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe bu periyotta UEFA Avrupa Ligi’nde Brann’ı 4-0 mağlup etti. Süper Lig’de ise Konyaspor’u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, Eyüpspor’u ise 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe en son 6 Aralık’ta Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta yemişti. Öte yandan sarı-lacivertliler ligde ilk yarıda oynadığı 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

ANDERSON TALISCA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Eyüpspor karşısında maça ilk 11’de başladı ve gollerine devam etti.

Takımının ilk golünü kaydeden Talisca, Süper Lig’de 9 gole ulaştı.

Forma giydiği son 3 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcunun tüm kulvarlarda ise 14 gol ve 3 asistlik performansı bulunuyor.

ASENSIO’DAN SON 3 LİG MAÇINDA 2 GOL, 3 ASİST

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki futbolcusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla skor üretmeye devam ediyor.

Eyüpspor karşısında takımının ikinci golünü atan Asensio, son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sezon başında kadroya katılan İspanyol futbolcunun 18 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkısı var.