Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a getiriyor

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı - lacivertlilerin transferdeki sessizliği bozulmak üzere... Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Duran ile görüşmek ve oyuncuyu ikna etmek için Kolombiya'ya gitmişti.

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Al-Nassr ile kiralık transfer için anlaşan sarı-lacivertli kurmaylar, Duran'la da el sıkıştı ve oyuncunun menajerini İstanbul'a getirmişti.

Kolombiyalı futbolcunun temsilcisiyle de son detayları görüşen ve anlaşan Fenerbahçe, imza için Jhon Duran'ı İstanbul'a davet etti.

İMZA İÇİN YOLA ÇIKTI: GELİYOR

Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya varan golcü oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için yola çıktı.

21 yaşındaki santrforun ilerleyen saatlerde şehre geleceği belirtilirken, Fransız basınında oyuncunun maaşının 10 milyon euro olacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti.