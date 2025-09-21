Abone ol: Google News

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ALG Spor'a tarihi fark!

Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda ALG Spor'u 15-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 18:23
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ALG Spor'a tarihi fark!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Gaziantep ekibi ALG Spor'a konuk oldu.

Batur Stadyumu'ndaki oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 15-0'lık farklı bir skorla kazandı.

FENERBAHÇE, 15 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin gollerini; 22 ve 37. dakikalarda Sabastine Chioma, 25, 52, 60, 71 ve 78. dakikalarda Maria Salas, 29. dakikada Marta Cox, 34. dakikada Regina Otu, 44. dakikada Ece Türkoğlu, 48 ve 58. dakikalarda Andrea Staskova, 69 ve 86. dakikalarda Yağmur Uraz, 82. dakikada Karyna Alkhovik kaydetti.

ALG SPOR'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Beylerbeyi'ni konuk edecek. ALG Spor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri