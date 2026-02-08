Abone ol: Google News

Anadolu Efes, Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 15:09
  • Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi.
  • Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve kazanan Anadolu Efes oldu.
  • En skorer oyuncular arasında Anadolu Efes'ten Ercan Osmani ve Şehmus Hazer öne çıktı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 98-81'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 2, Dessert 8, Ercan Osmani 17, Erkan Yılmaz 11, Beaubois 5, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı 4, Lee 9, Swider 9, David Mutaf 9, Jones 5

Karşıyaka: Sokolowski 14, Samet Geyik 5, Gordic 5, Alston 8, Moody 8, Young 17, Serkan Menteşe, Bishop 12, Egemen Yapıcı, Manning 12, Mert Celep, Ege Özçelik

Beş faulle çıkanlar: 35.47 Dessert (Anadolu Efes), 38.50 Bishop (Karşıyaka)

1. Periyot: 22-19

Devre: 50-38

3. Periyot: 75-60

