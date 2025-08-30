Abone ol: Google News

Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 23:18
Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gençlerbirliği ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Ankara’ya geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe, olası tepkilerden kaçınmak için Esenboğa Havalimanı kargo bölümünden çıkış yaptı.

OTELDE TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDILAR

Kargo bölümünden havalimanını terk eden Fenerbahçe kafilesini alandaki taraftarlar göremezken, kalacağı otelde sarı-lacivertli takım tezahüratlarla karşılandı.

Kafilenin otele yerleşmesinin ardından taraftarlar otelin önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

