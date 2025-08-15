Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Taraftarlar, tezahürat yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
KAMP KADROSU
Sarı-lacivertli takımın kafilesinde şu isimler yer aldı:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun
Fenerbahçe, yarın 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak.