Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı zor da olsa mağlup etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı zor da olsa mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE MAÇI İLK YARIDA KAPATTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mergim Berisha ve 45+5. dakikada Luiz Gustavo attı. Kasımpaşa'nın tek golü 53. dakikada Michal Travnik'ten geldi.





MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİLER

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 11 maçta 9. galibiyetini alan ve hiç yenilmeyen Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 19'a yükseltti ve milli araya lider olarak gitmeyi garantiledi. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.



